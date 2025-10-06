【「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」 フィギュア キャプテン真島（真島吾朗）】 2026年9月 発売予定 価格：22,000円

セガ フェイブは、スケールフィギュア「『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』 フィギュア キャプテン真島（真島吾朗）」を2026年9月に発売する。価格は22,000円。

本商品はゲーム「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」に登場する海賊衣装姿の真島吾朗を1/7スケールフィギュア化したもの。

「龍が如くスタジオ」完全監修のもと磨き上げた身体の筋肉・骨格を頭からつま先まで作り込まれ、公式設定の解釈を深め、衣装生地の材質から細かな装飾の質感まで忠実再現されている。

「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」 フィギュア キャプテン真島（真島吾朗）

2026年9月 発売予定

価格：22,000円

スケール：1/7

サイズ：全高約260mm

(C) SEGA