週明け６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１６４．４０ポイント（０．６１％）安の２６９７６．５２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．１２ポイント（０．８５％）安の９５７６．２２ポイントと続落した。売買代金は７２３億３８２０万香港ドルと低水準が続いている（３日前場は７７９億２９５０万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。中国本土が国慶節・中秋節の大型連休中（本土市場は１〜８日が休場）とあって、新規の買い材料に乏しい状況だ。また、香港市場があす７日に休場となることも買い手控え要因となっている。ただ、下値は限定的。米追加利下げや中国経済対策の期待感が相場を下支えしている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、マカオ・カジノの下げが目立つ。金沙中国（１９２８／ＨＫ）が３．０％安、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が２．７％安で引けた。指数構成以外でも、新濠国際発展（２００／ＨＫ）が５．５％安、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が４．５％安、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が２．５％安と売られている。連休前半（１〜４日）の本土からマカオへの入境者数は前年比で２５．２％増加したが、市場の期待には届かなかったため失望売りが広がった。

自動車セクターも安い。理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．９％、吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が１．８％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。そのほか、スマートドライブ関連の速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が２．７％安、地平線（９６６０／ＨＫ）が１．２％安、リチウム電池関連の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が２．８％安、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が２．５％安と値を下げている。

クラウドや半導体の銘柄群もさえない。万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が２．４％安、金山雲（３８９６／ＨＫ）が１．７％安、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．０％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．２％安で前場取引を終えた。

半面、産金・非鉄セクターは高い。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が５．５％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．２％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．９％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が１２．５％、江西銅業（３５８／ＨＫ）と洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）がそろって１．８％ずつ上昇した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）