女優の郄石あかり（22）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。ヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について投稿した。

郄石は「ニシュウ、ハジマル、シマシタ！八重垣神社の占い、自分5分と少々でした」と、作中に登場した島根・松江市にある「八重垣神社」の鏡の池で行う占いをしたことを明かした。池に占い用紙を浮かべた写真も公開。自身が演じる主人公・トキのモデルである小泉セツも実際に八重垣神社で恋占いをしたという。

3日に放送された第5話では、トキ（郄石）が借金返済のため働き手となる婿をとることを提案。同僚らと神社の池で有名な恋占いをした。

朝ドラ通算113作目の同作は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

