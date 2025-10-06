「デジャヴュ 秋限定」密着アイライナー ルミナスブロンズで華やかな目元に

デジャヴュから、2025年の秋限定カラー「ルミナスブロンズ」が登場！ 10月10日（金）から全国のバラエティストアおよびイミュ公式オンラインストアで数量限定発売されます。このアイライナーは、優しいブラウンに8種のパールを溶け込ませた華やかな色設計が特徴で、秋のメイクを華やかに彩ります。しっかり密着して、汗や皮脂にも強いので、長時間キレイなラインが持続！秋のコーディネートにぴったりな目元を作ろう♡

秋限定の華やかな色合い「ルミナスブロンズ」

デジャヴュの「密着アイライナー」クリームペンシルから登場する「ルミナスブロンズ」は、ブラウンベースにゴールドやブロンズ、赤や青のパールが絶妙に絡み合う、華やかでリッチな仕上がりが特徴です。

細くも太くも自由自在に描ける楕円芯と、なめらかな描き心地で、目元を繊細に演出します。秋の柔らかな光にぴったりな色合いで、デイリー使いにも特別な日にも活躍すること間違いなしです。

密着力抜群！1日中キレイなラインが続く

「ルミナスブロンズ」は、密着成分を配合したスーパーウォータープルーフ処方で、1日中描きたてのラインをキープします。

皮脂や汗、涙、こすれに強く、長時間美しい目元を演出。さらに、肌に優しい美容成分（セラミドNP、ローズマリーエキス、スクワラン）が配合されており、目元をケアしながら美しいラインを描けます。

デイリーでも特別な日でも、目元が崩れない安心感を与えてくれます。

どんな目元にもぴったり！自由自在に描けるアイライナー

「デジャヴュ」クリームペンシルは、1.5mm×3mmの楕円型の芯を採用しており、細くも太くも自在にラインが描けます。

細い面を使ってナチュラルラインを引くも良し、太い面でアイシャドウ感覚でぼかすも良し。使い方次第で、目元を強調するフレームラインや、優しい影を落とすような仕込みラインまで自由自在。

さまざまな目元に対応し、個性を引き立てるラインを描くことができます。

秋の目元を華やかに彩る「ルミナスブロンズ」



デジャヴュの「密着アイライナー」クリームペンシル限定色「ルミナスブロンズ」で、秋のメイクに華やかさをプラスしましょう。

皮脂や汗にも強いウォータープルーフで、1日中キレイなラインが続くので、忙しい日でも安心。目元をしっかりと強調し、秋のコーディネートにぴったりな目元を演出します。

この秋、特別なアイライナーで魅力的な目元を手に入れて、メイクを楽しんでください♡