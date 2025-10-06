乱れた髪に黒いトップス

23年前に特撮ヒーローでデビューした人気俳優がSNSに犒礇轡岫瓩龍甕討鮓開し、話題になっている。

11月21〜24日に開催される舞台「素敵なカミングアウト 2025」(東京都台東区・浅草花劇場)に出演する塩谷瞬(43)で、乱れた髪に黒いトップスのモノクロショットをインスタグラムにアップ。鋭い視線をカメラに注いでいる。

「僕は苫米地家の長男・道彦を演じます。父のまさかの“カミングアウト”から始まる、笑いと涙のファミリーコメディ。家族だからこそ分かり合えないこと、そして繋がる想いを描いた作品です」などとつづっている。

この投稿にフォロワーからは「かっこいい。素敵です」「ダークヒーローみたい」「本当に素晴らしい」などの声が寄せられている。

塩谷は2002年にスーパー戦隊シリーズ「忍風戦隊ハリケンジャー」(テレビ朝日)の主人公・椎名鷹介 / ハリケンレッド役で俳優デビュー。05年の映画「パッチギ！」では在日コリアンの少女に一目惚れする主人公の高校生を好演し、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。