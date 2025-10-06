かまいたち・山内健司、「芸能界ど真ん中」写真で“自慢” スターとの2ショットに「あーこれは流石に羨ましいわ」反響
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。“東京芸能界ど真ん中”なエピソードを写真とともに明かした。
【写真】「芸能界ど真ん中」に立つかまいたち・山内健司
山内は投稿で「あゆのお誕生日会に行かせてもらった」と、歌手・浜崎あゆみ（47）の誕生会に参加したことを報告。「凄いパーティ」「嫁と招待してもらって行ってきましたが、東京芸能界ど真ん中でした」と、炎の絵文字満載でつづった。
浜崎は47歳になっても「そしてあゆさんはほんまに変わらない」「ずっとあゆです」「最高でした」とつづり、「色々あって死ぬほど笑いました」と振り返った。
また、パーティでの様子も写真で公開。浜崎との2ショットを添え、自身のファッションについて「あゆのパーティは仕事終わりそのまま行ったからスーツです」と説明した。
この投稿に「凄〜い！！」「あーこれは流石に羨ましいわ」「やまうちさん、よかったですね！！」などのコメントが寄せられた。
【写真】「芸能界ど真ん中」に立つかまいたち・山内健司
山内は投稿で「あゆのお誕生日会に行かせてもらった」と、歌手・浜崎あゆみ（47）の誕生会に参加したことを報告。「凄いパーティ」「嫁と招待してもらって行ってきましたが、東京芸能界ど真ん中でした」と、炎の絵文字満載でつづった。
また、パーティでの様子も写真で公開。浜崎との2ショットを添え、自身のファッションについて「あゆのパーティは仕事終わりそのまま行ったからスーツです」と説明した。
この投稿に「凄〜い！！」「あーこれは流石に羨ましいわ」「やまうちさん、よかったですね！！」などのコメントが寄せられた。