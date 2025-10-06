36歳・菜々緒“布面積少なめ”ビキニ姿で海を満喫 「攻めた水着ですね」「すごいTバックみたいな」ファン悶絶
俳優でモデルの菜々緒（36）が6日、自身のインスタグラムを更新し、“布面積少なめ”なビキニ姿でサップ（SUP＝スタンドアップパドルボード）を楽しむ動画を公開した。
【写真】「イケてるビキニ！」海を満喫する菜々緒
投稿では「オーガニックでノンニコチンの最強シーシャを作れる友達と海に」とつづり、友人との海辺でのひとときを報告。健康志向のライフスタイルをうかがわせながら、「体にいいものしか取り入れたくありません」とストイックな一面も見せた。
動画では、日差しを受けた菜々緒が、日焼けした健康的な肌を輝かせながらサップに挑戦。抜群のプロポーションとバランス感覚でボードを操る姿を披露しつつ「久々レンタルしたサップは落ちまくり」「失敗した方が面白い。人生も」と前向きなメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからは「スタイルがヤバすぎます」「めっちゃイケてるビキニだ」「すごいTバックみたいなの着てる」「攻めた水着ですね」と称賛の声が相次いだ。
【写真】「イケてるビキニ！」海を満喫する菜々緒
投稿では「オーガニックでノンニコチンの最強シーシャを作れる友達と海に」とつづり、友人との海辺でのひとときを報告。健康志向のライフスタイルをうかがわせながら、「体にいいものしか取り入れたくありません」とストイックな一面も見せた。
この投稿に、ファンからは「スタイルがヤバすぎます」「めっちゃイケてるビキニだ」「すごいTバックみたいなの着てる」「攻めた水着ですね」と称賛の声が相次いだ。