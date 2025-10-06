５日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、梅毒で死んだきよ（藤間爽子）の死体を描き続ける歌麿（染谷将太）の衝撃の姿が描かれた。

きよは、前週から足に発疹があり、なんらかの病気が疑われたが、この日の放送で現在の梅毒であることが判明。床に伏したままとなり、歌麿は付きっきりで看病する。

ある日、歌麿の弟子が蔦重（横浜流星）のもとへやってくる。話を聞いた蔦重は歌麿のもとへ急行。そこには腐乱死体を前に一心にきよを描き続ける歌麿がいた。

髪も伸び、無精ひげの歌麿は、きよの死を認めない。「まだ生きてっから。人の顔ってよくよく見ると毎日変わる」「おきよはまだ変わってるから、生きてる」と本気で言う。蔦重は歌麿の手を取り、頸動脈を触らせ「脈がないから生きてない」と言い聞かせると、突然歌麿は、きよの発疹を口で吸おうとする。

すぐに蔦重は引きはがす。歌麿は「こうしたら一緒にいけるって、おきよが」と言い出したため、蔦重は弟子達に遺体を運び出すように言い、歌麿は「おきよはまだ生きてるんだよ！」と抵抗する…。

顔には包帯が巻かれるも腐乱具合は一目瞭然。生々しい描写にネットも「首桶は出ないと油断したら」「首桶が出てこない平和な時代の大河ドラマだと思っていたのに！」「きよも死亡退場か。それも腐乱死体で」「きよさんの畳の下に黒いシミ。演出と美術さんも容赦なし」など、驚きの声が。

また気が触れたとも言える歌麿の姿に「歌麿は大丈夫なのか」と心配する声も上がっていた。