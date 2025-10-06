【第168話】 10月6日公開 価格：70ポイント

【拡大画像へ】

講談社は10月6日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第168話「鍬形」をヤンマガWebにて公開した。

本作は、「賭博破戒録カイジ」に登場するE班・班長の大槻が1日外出を楽しみつくす姿を描いたスピンオフ作品。なお、9月6日現在、ヤンマガWebでは第165話「夜蘭」や特別編「1日監視録クロフク」など一部エピソードが無料公開中となる。

【最新話】

第168話「鍬形」

【無料】

第165話「夜蘭」

特別編「1日監視録クロフク」

【1日外出録ハンチョウ】

地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！ その名は大槻・・！ E班･班長にして、1日を楽しみ尽くす匠・・！ 飲んで食って大満喫・・！ のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ・・！