「１日外出録ハンチョウ」第168話「鍬形」がヤンマガWebで公開
【第168話】 10月6日公開 価格：70ポイント【最新話】
【拡大画像へ】
講談社は10月6日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第168話「鍬形」をヤンマガWebにて公開した。
本作は、「賭博破戒録カイジ」に登場するE班・班長の大槻が1日外出を楽しみつくす姿を描いたスピンオフ作品。なお、9月6日現在、ヤンマガWebでは第165話「夜蘭」や特別編「1日監視録クロフク」など一部エピソードが無料公開中となる。
第168話「鍬形」【無料】
第165話「夜蘭」
特別編「1日監視録クロフク」
【1日外出録ハンチョウ】
【更新‥最新話‥！】- 【公式】『１日外出録ハンチョウ』＠第21巻発売中‥‥！ (@hancho_YM) October 5, 2025
月曜日‥ヤングマガジンの発売日‥！
第168話 「鍬形」が掲載されています‥！
石和‥‥東京の街中で見つける‥‥
コクワガタ‥‥！
実はこう見えて虫が大好きな石和‥‥
しかし‥‥‥宮本の様子が‥‥？https://t.co/kwCH8HMvz3読める‥コミックDAYSでも‥！ pic.twitter.com/IpvClsYzdp
地の獄・・！ 底の底・・！ 帝愛地下労働施設・・！ 劣悪な環境である地下にいながら「１日外出券」を使い、地上で贅の限りを尽くす男がいた・・！ その名は大槻・・！ E班･班長にして、1日を楽しみ尽くす匠・・！ 飲んで食って大満喫・・！ のたり楽しむ大槻を描く、飯テロ･スピンオフ・・！