満月を讃えるSwatch新作「MOONSHINE GOLD」登場　限定ストアで販売

スイスの腕時計ブランド「Swatch（スウォッチ）」は、満月をテーマにしたシリーズの第3弾となる新作「MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD wants YOU（SO33N703L）」を2025年10月6日に発表しました。

販売は2025年10月7日（満月の日）から10月21日（新月の日）まで、世界各地の厳選されたSwatchストアにて実施される予定です。

スペックとデザイン

今回の新作は、満月を讃えるシリーズ「MISSION TO EARTHPHASE」の最新モデルです。宇宙的なひねりを加えたムーンフェイズ表示が特徴で、満月をかたどった月が、まるで着用者を指さすかのようにデザインされています。

Swatchの最新機構「EARTHPHASE（アースフェイズ）」と、OMEGAが開発した合金「Moonshine™ Gold」を組み合わせたムーンフェイズディスクを採用。星空とUVインクで彩られた海を背景に、2つの満月が浮かび上がる幻想的な表現となっており、「Snoopy」ワールドのイラストが遊び心を添えます。

【▲ MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD wants YOU / SO33N703L（Credit: Swatch）】

素材には、Swatchが特許を取得した「Bioceramic（バイオセラミック）」を使用しています。セラミックとヒマシ油由来の素材をブレンドしたバイオ由来の複合材で、マットな質感と耐久性、軽やかな着け心地を両立します。カラーは深いダークネイビーブルーで統一し、宇宙空間を思わせるトーンです。

非対称ケースや「ドットオーバー90」のタキメータースケールなど、OMEGA「Speedmaster Moonwatch」の象徴的するデザインも受け継いでいます。裏蓋にはミッションステートメントが刻まれ、ネイビーのVELCRO®ラバーストラップが宇宙飛行士を思わせるディテールを演出します。

製品仕様

【▲ MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD wants YOU / SO33N703L（Credit: Swatch）】

製品名：MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD : SO33N703Lケース素材：ネイビーのBioceramicケース、クラウン、プッシャーケース直径：42.00 mmケース厚さ：13.75 mmラグ間の距離：47.30 mmクォーツムーブメント：クロノグラフ（秒のみ）、ムーンフェイズおよびアースフェイズ表示付き防水：3気圧ストラップ：ネイビーラバーストラップVELCRO®クロージャー付き、ネイビーのBioceramicループ価格：57,200円（税込）

今回のモデルも、他のBioceramic MoonSwatchシリーズと同じく、1人1店舗で1日1本までの販売制限が設けられています。

編集／sorae編集部

（編集部注：本記事はリリース情報にもとづく第三者報道です。詳細や最新情報は公式サイトを参照してください）

