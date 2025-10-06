声優事務所「ヴィムス」の公式SNSが6日更新され、所属の声優・梶裕貴（40）に関する一部インターネット上の誤情報について「事実無根」と声明を発表。また本件に関して「誹謗（ひぼう）中傷報告専用フォーム」を設置し、悪質な投稿を見かけた際は通報するよう呼びかけた。

事務所は「梶裕貴に関する一部インターネット上の誤情報について」と題した声明文を発表。「このたび、 インターネット上や一部 SNS等において、梶裕貴に関する事実と異なる内容や誤解を招く悪質な情報が流布されていることを確認しております」とした上で「。これらの情報につきましては、いずれも事実無根であり、過去にも同様の件について警告を行っておりますが、依然として虚偽の書き込みや憶測が拡散されている状況にあります」と現状を伝えた。

「本人は本来、このような話題に触れることを望んでおりませんが、本人のみならず親族にまで悪影響が及んでいる」とし以下のように立場を表明。「梶裕貴は、不貞行為などの公序良俗に反する行為を一切行っておりません」、「趣味嗜好などに関して揶揄されている内容についても、全くの事実無根です」とした。

今後の対応については「すでに弁護士による厳正な調査により、違法と評価し得る投稿を複数確認しております。虚偽情報を拡散投稿している心当たりのある方は、直ちに該当の書き込みを削除等、相応しい対応をしていただきますようお願いいたします」と呼びかけた。さらに「状況が改善されず、引き続いての人格侵害が認められた場合は、やむを得ず発信者情報開示請求および法的措置を講じる所存です」と発表。

また、該当する投稿を見かけた際は、各プラットフォームが提供する通報機能やこの日設置された同社の「誹謗中傷報告専用フォーム」を利用するよう呼びかけた。

最後に「皆さまには事実確認のない情報に惑わされず、冷静なご判断をお願い申し上げます」とした上で「そして、こうした誹謗中傷によって誰かが傷つくようなことが一日も早くなくなることを、私たち は心より願っております」と願いを込めた。