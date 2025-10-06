女優の沢口靖子（60）が6日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ドラマの撮影の前乗りについて明かした。

「沢口靖子のキッチリ私生活」として、「撮影に遅れるのが嫌で1週間前に前乗り」と紹介されると、笑いが起き、「早すぎる」「衝撃」の声が上がった。

すると沢口は「以前、こういうこともあったんですけど今は4日ぐらい前とか。たとえば関西でのお仕事があった時に、長期のお仕事だと荷物をバラす時間というのがまず必要なんです。長いとちょっと軽い引っ越しみたいにな感じになってしまう。それから実家に帰る日が一日とか。あと気持ちを、モードを切り替える時間っていうのを作りたい。ちょっと余裕持って入ります」と明かした。

MCのハライチ澤部佑（39）が「1週間、最近だと4日前とかに着いて、ほか何してるんですか？ 遊ぶ時間みたいなのないんですか？」と聞くと「それはないかもしれないですね」と答えた。

そしてMCの神田愛花（45）が「気持ちの切り替えっていうのは、京都を散策するとかではなく、お部屋でじっとされるんですか？」と聞くと、「わりとすぐにスケジュールが入っちゃうんで準備期間って感じですね。インしたら撮影がびっしり入ってくるので、それの準備期間を現地に入って、空気を吸って作りたいって感じです」と明かした。