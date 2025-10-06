アークランズが４日続落、コメ価格高騰や販管費増で上期営業利益は１３％減 アークランズが４日続落、コメ価格高騰や販管費増で上期営業利益は１３％減

アークランズ<9842.T>が４日続落している。前週末３日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算で、営業利益が８８億７８００万円（前年同期比１２．８％減）となり、通期計画に対する進捗率も４６％にとどまったことが嫌気されている。



売上高は１７０７億５２００万円（同７．３％増）だった。小売事業で大型ホームセンター２店舗の新規出店に加えて、食品スーパーのロピア（ＦＣ）を１店舗出店したことが寄与。また、外食事業で主力のかつや・からやまの既存店が好調に推移したことも貢献した。ただ、新規出店の影響で販管費が増加したほか、外食事業でコメ価格が高止まりしたことや、人件費単価・水道光熱費・物流コストなどの販管費増が利益を圧迫した。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高３３５０億円（前期比６．１％増）、営業利益１９３億円（同１８．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS