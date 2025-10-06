「どんな立ち位置でも、チームが勝つために」U-20日本代表GK中村圭佑の献身…仲間に影響与える立ち振る舞い、甲子園指揮の父から刺激も
仲間のために、そして自分のために、U-20ワールドカップの頂点を目指す。U-20日本代表GK中村圭佑(東京V)は2023年夏からのチーム発足メンバーだ。「チーム全員がこの大会に懸けている。そのための準備をずっとやってきた。このメンバーで2年くらい一緒にやってきた。最後は結果を出して終わりたい」と語った。
U-20W杯のグループリーグで3連勝した日本は、決勝トーナメント進出を決めた。第3節・ニュージーランド戦の翌日はバス移動を経て午後から練習。ほぼ全員が軽めのリカバリーを行うなか、中村は高原寿康GKコーチとともに汗を流した。
たった1人しか出場できないGKは、常に厳しいポジション争いのなかにある。メンバー21人のうち20人が出場したが、中村のみが出場機会を得られていない。それでも「どんな立ち位置でも、どんな状況でも、チームが勝つために」。自らの出場機会を待ちながら、チームのための立ち振る舞いも忘れない。
「大前提として、自分もしっかり試合に出たいし、そこに悔しい部分はある。だけど、置かれた場所でしっかり力を発揮できないと、チームにも影響してくる。しっかり自分も出場を狙いながら、そこはチームのためにということを意識している。このチームに懸けているからこそ、そこは必然的に(立ち振る舞いとして)出てくるところ」
中村、ピサノアレックス幸冬堀尾、荒木琉偉によるGK3人のポジション争いにも、中村は2人のために献身。「人が喜んでくれるようなことだったら、自分ができることならやりたいと思う」。2人が出場するときには声掛けを忘れることはない。
その姿にGK2人も刺激を受けていた。ニュージーランド戦に出場した荒木は「ピサや圭佑、2人ともいい声掛けをかけてくれる。励ましの声がすごくためになる」と感謝。ピサノは「練習で安定してセーブをしていて、自分ももっとレベルアップしなきゃいけないと感じた」と称賛する。
2月のU20アジア杯では、味方のシュート練習で気迫のセーブを連発し、練習の強度を上げていた。その真摯な姿勢に味方からの信頼も厚い。3月のスペイン遠征・アメリカ戦では勝利につながる殊勲のPKストップ。仲間が中村のもとに駆け付け、歓喜の輪を作った。
チームの結束を高める人狼ゲームの中心人物でもある一方、大関友翔からは「すごく弱いんです。人狼になると喋らなくなるのですぐ狙われる」と暴露も。チームを愛し、愛される男は、世界の頂点を目指す上で必要不可欠な存在だ。
埼玉県・叡明高を初めて甲子園に導いた父・中村要監督からは、今大会に臨むにあたり「しっかりやってこい」とエールも受けたという。父の影響で幼少からやっていたという野球だが、少年団に通い始めたことがきっかけで8歳から本格的にサッカーに転向。今夏の甲子園での奮闘を見て、「おれもやってやりたいという気持ちになった」と大きな刺激を受けていた。
(取材・文 石川祐介)
