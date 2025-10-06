海外組でも、プロでなくても「大学サッカー代表としてやれるところを証明したい」大学生DF塩川桜道がU-20W杯の舞台で示す指標
大学生として戦うU-20ワールドカップの舞台で、自信を掴んでいく。U-20日本代表DF塩川桜道(流通経済大)はグループリーグ第3節・ニュージーランド戦(○3-0)で大会初出場。「個人にはゼロで抑えられてよかった。緊張したけど、めっちゃ楽しくできたので」と振り返った。
開幕2試合の勝利はベンチで見届けた。無失点の2連勝でグループ突破を決めたなか、3試合目で出番が来た。「(市原)吏音とカズ(喜多壱也)のDFラインを中心に、ゼロで抑えてくれていた。自分が出て失点したら、それは2人との差として見られるんじゃないか」。世代別最高峰の舞台で、好調のチームゆえのプレッシャーが塩川にかかった。
対するニュージーランドは個々の能力やサイズ感で日本を上回るものの、組織力では日本が大きく上回った。前半21分にMF小倉幸成のミドルで先制し、試合を優位に運ぶ。42分にはカウンターを食らうが、塩川が相手2選手のマークを冷静に判断。最後はシュートコースを狭めてGK荒木琉偉のセーブをフォローした。
後半でさらに2得点を奪い、点差を3点に広げた。塩川はフル出場でクリーンシートを達成。3試合連続の無失点継続に大きく貢献してみせた。格別の緊張感のなかでの完封勝利に「本当に違うものがあった。すごくいい経験ができた」と収穫を語った。
「自分が出ても守れるという証明になる思っていたので、自分の良さを出しつつ、しっかりゼロで抑えられたことは個人的にもよかった。チーム的にもいい形でできたのでよかった」
今回のU-20日本代表で、大学生プレーヤーは塩川、小倉幸成(法政大)、中川育(流通経済大)、布施克真(筑波大)の4人のみ。海外組3人、Jリーガー14人とプロを経験する選手がほとんどを占める。
CB陣では市原吏音(大宮)と喜多壱也(ソシエダ)といった選手が揃うなかで、塩川は「2人はプロで、自分よりたくさん経験していると思う」と比較する。「2人に比べてまだ足りないものは本当に感じる。見習っているところも多い」としつつ「負けられない部分はある」。同じ舞台に立つCBとして「2人に負けないように、3人でこのW杯を戦っていきたい」と力を込めた。
サッカーキャリアの道のりに正解はない。流通経済大柏高からプロに行けなかったことには「悔しいところはある」と率直な感情を明かしながらも、塩川は自らが歩んできた道に胸を張る。
「試合もたくさんできるし、たくさん出場してたくさん経験も積める。大学サッカーからは自分と小倉、育、克真の4人。大学サッカー代表として来ているところもある。自分たち大学生でもプロのみんなと同じくらい張り合えることを、ここでもやれるというのを証明したいとずっと感じていた」
Jクラブへのキャンプ参加でも技術面やアジリティといった細かい動きで課題を感じたという。「こういう舞台でよりできたら自信もつく。みんなと一緒にサッカーができることが自分の人生のなかで大きなプラスになる」。かけがえのない仲間から、そして世界の相手からも刺激を受けながら、さらなる高みを目指して成長していく。
(取材・文 石川祐介)
開幕2試合の勝利はベンチで見届けた。無失点の2連勝でグループ突破を決めたなか、3試合目で出番が来た。「(市原)吏音とカズ(喜多壱也)のDFラインを中心に、ゼロで抑えてくれていた。自分が出て失点したら、それは2人との差として見られるんじゃないか」。世代別最高峰の舞台で、好調のチームゆえのプレッシャーが塩川にかかった。
後半でさらに2得点を奪い、点差を3点に広げた。塩川はフル出場でクリーンシートを達成。3試合連続の無失点継続に大きく貢献してみせた。格別の緊張感のなかでの完封勝利に「本当に違うものがあった。すごくいい経験ができた」と収穫を語った。
「自分が出ても守れるという証明になる思っていたので、自分の良さを出しつつ、しっかりゼロで抑えられたことは個人的にもよかった。チーム的にもいい形でできたのでよかった」
今回のU-20日本代表で、大学生プレーヤーは塩川、小倉幸成(法政大)、中川育(流通経済大)、布施克真(筑波大)の4人のみ。海外組3人、Jリーガー14人とプロを経験する選手がほとんどを占める。
CB陣では市原吏音(大宮)と喜多壱也(ソシエダ)といった選手が揃うなかで、塩川は「2人はプロで、自分よりたくさん経験していると思う」と比較する。「2人に比べてまだ足りないものは本当に感じる。見習っているところも多い」としつつ「負けられない部分はある」。同じ舞台に立つCBとして「2人に負けないように、3人でこのW杯を戦っていきたい」と力を込めた。
サッカーキャリアの道のりに正解はない。流通経済大柏高からプロに行けなかったことには「悔しいところはある」と率直な感情を明かしながらも、塩川は自らが歩んできた道に胸を張る。
「試合もたくさんできるし、たくさん出場してたくさん経験も積める。大学サッカーからは自分と小倉、育、克真の4人。大学サッカー代表として来ているところもある。自分たち大学生でもプロのみんなと同じくらい張り合えることを、ここでもやれるというのを証明したいとずっと感じていた」
Jクラブへのキャンプ参加でも技術面やアジリティといった細かい動きで課題を感じたという。「こういう舞台でよりできたら自信もつく。みんなと一緒にサッカーができることが自分の人生のなかで大きなプラスになる」。かけがえのない仲間から、そして世界の相手からも刺激を受けながら、さらなる高みを目指して成長していく。
(取材・文 石川祐介)