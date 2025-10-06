台風22号（ハーロン）日本列島へ？

気象庁によりますと、台風22号はきょう（６日）午前９時には、父島の南南西約２１０キロにあって、1時間に１０キロの速さで北西へ進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

【詳しい台風情報】（目次）

① 台風２２号 今後の進路は？ ② 小笠原諸島では強風や高波に注意



③ 台風21号（マットゥモ）はどうなった？



④ １０月は台風に警戒を 気象予報士解説



⑤ 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 １６日間の天気シミレーション

台風22号 今後の進路は？

台風の中心は、



あす（７日）午後０時には日本の南で強い台風になる見込みで

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（８日）午前９時には日本の南で強い台風になる見込み

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



９日午前９時には日本の南で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



１０日午前９時には日本の東で強い台風になる見込み

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



１１日午前９時には日本の東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



の予想となっています。

小笠原諸島では強風や高波に注意を

小笠原諸島では、６日は強風に注意し、７日にかけてうねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。また、高潮にも注意してください。



台風は発達しながら、６日は小笠原諸島の南海上をゆっくり西よりに進むでしょう。その後も発達しながら日本の南を西よりに進み、８日は進路を北よりに変え、南西諸島から東日本に影響するおそれがあります。



［風の予想］

小笠原諸島では６日は、強い風が吹くでしょう。



６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １８メートル （３０メートル）



［波の予想］

小笠原諸島では７日にかけて、うねりを伴ってしけとなる見込みです。



６日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う

７日に予想される波の高さ

小笠原諸島 ４メートル うねりを伴う

小笠原諸島では、８日もうねりを伴って波の高い状態が続く可能性があります。



［防災事項］

小笠原諸島では、６日は強風に注意し、７日にかけてうねりを伴う高波、落雷、突風、急な強い雨に注意してください。また、大潮の時期と重なるため、高潮にも注意してください。

台風21号（マットゥモ）はどうなった？

台風21号は、きょう（６日）午後０時にはベトナムにあって、1時間に２０キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。



今後の進路予想図は【画像②】の通りです。

台風21号 今後の進路はどうなる？

台風は、その後熱帯低気圧に変わり、



あす（７日）午前０時にはベトナム

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル



の予想となっています。

10月も「台風に警戒」を！

(宮本大句見 気象予報士)

「今年は季節の進みが遅いため、10月も台風に警戒が必要になっていきそうです」



「平年であれば【画像③】のように、8月と9月が台風の発生数、接近数、上陸数が特に多くなっています。台風は太平洋高気圧の縁を回って日本に近づく傾向です」



「9月に比べて10月は、太平洋高気圧の勢力が弱まるため、それにあわせて10月は日本への接近が減ります」

「しかし、今年は季節の進みが遅く、依然として太平洋高気圧の勢力が強い状況です。6日（月）を中心に、平年の8月ごろのような強さになりそうです」



「今後少しずつ高気圧は後退し、季節が進む見込みですが、それに合わせて台風は、これまでの9月に通っていたような経路を今年の10月に通る可能性が考えられます」



「さらに、10月は日本のはるか南の海上のあたりで対流活動が活発になる予想であるため、台風の発生や進路に引き続き注意が必要です」

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑤～⑫】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。