サイバトラスは大幅続伸、米オリジン・ワイヤレス社に出資

サイバートラスト<4498.T>は大幅続伸している。前週末３日の取引終了後、Ｗｉ－Ｆｉセンシング技術を開発する米国のオリジン・ワイヤレス社（メリーランド州、以下ＯＷ社）に出資を行ったと発表しており、好材料視されている。



ＯＷ社は、モバイル通信用無線電波のＡＩ分析をもとにした高精度位置計測技術を開発・提供するベンチャー企業で、ワイヤレスセンシングとＡＩ技術を応用し、ＧＰＳが届かない屋内でも極めて高精度で位置情報を検知できる技術を有し、住居、商業・公共施設などで見守りや監視サービスをはじめ幅広い活用が見込まれているという。サイバトラスでは、ＯＷ社の高精度のセンシング技術とともに、データの真正性の確保や国際安全基準・法規制への適合などに自社のデジタルトラストが活用できると判断し、今回の出資に至ったという。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS