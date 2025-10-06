前橋育英の主将MF竹ノ谷優駕がJ2山形内定!!「熱く闘い勝利に貢献できるように頑張ります」
モンテディオ山形は6日、前橋育英高の主将MF竹ノ谷優駕(17)が2026シーズン加入内定となったことを発表した。
竹ノ谷は高校2年生だった昨年に全国高校サッカー選手権優勝に貢献し、大会優秀選手選手に選出されてU-17日本高校選抜にも入った。今年度は前橋育英でキャプテンを務め、チームにとって重要な番号である「14」を背負っている。双子の弟はMF竹ノ谷颯優スベディ(新潟U-18)。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●MF竹ノ谷優駕
(たけのや・ゆうが)
■生年月日
2007年12月27日(17歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
178Cm/64kg
■経歴
江南南サッカー少年団-クマガヤSC-前橋育英高
■コメント
「この度、2026シーズンよりモンテディオ山形に加入することになりました、前橋育英高校の竹ノ谷優駕スベディです。プロサッカー選手になるという夢を、モンテディオ山形という素晴らしいクラブで叶えることができ、大変嬉しく思います」
「今までお世話になった江南南サッカー少年団、クマガヤSCジュニアユース、そして前橋育英高校の指導者の方々、先生方、喜怒哀楽を共にしたチームメイト、友人、そして常に支えてくれた家族に助けられてここまで成長することができました。サッカーを続けられたのは皆様のおかげであり、その感謝の気持ちをピッチで表現し、恩返ししていきたいと思います」
「自分の持ち味である情熱あるプレー、予測力、ユーティリティ性を発揮して、モンテディオ山形を応援してくださっているファンの方々と共に熱く闘い勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします」
