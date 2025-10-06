GOT7（ガットセブン）のBamBam（ベンベン）が、自身のInstagramを更新。BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）とのかわいすぎる2ショットを公開した。

【写真】かわいすぎるリサ＆ベンベンの再会ショット／ルイ·ヴィトンのアンバサダーを務めるリサとベンベン

■再会を喜ぶBLACKPINKリサとGOT7ベンベン

共にタイ出身で、同じダンススクールに通っていた幼馴染として知られるふたり。ベンベンは韓国語で「久しぶり、友よ」と綴り、4枚の写真をポストした。

1枚目はリサがベンベンをおんぶしているようなショット。前かがみになったリサと、全身を預けるようにしてリサにしがみつくベンベンは、ふたりとも大きな口を開けて楽しそうに笑っている。

2枚目は、頭をくっつけてハグをしているショット。リサはベンベンの体に片足を絡めるように上げており、再会を喜びを全身で表現しているようだ。なお、この投稿には、同じタイ出身で、i-dle（アイドゥル）として韓国で活動しているMINNIE（ミンニ）が反応。ハートマークと号泣している顔文字を送っている。

リサとベンベンのあまりにもかわいい2ショットに、「リサとベンベン久々ツーショだ嬉しい」「リサとベンベンかわいすぎｗ」「力関係全然変わってなくて可愛い」「ミンニちゃまがいいねしてコメントしてる」「ほんとかわいい！」など、コメントが寄せられている。

■ルイ·ヴィトンのアンバサダーを務めるBLACKPINKリサとGOT7ベンベン