産後のせいせい、美くびれ際立つショート丈トップス姿「スタイルよすぎ」「凄い」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月5日、自身のInstagramを更新。ショート丈のトップスから引き締まったウエストをのぞかせた浅草でのショットを公開した。
【写真】せいせい、出産後も変わらぬ驚愕美スタイル
4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせい。「浅草」という言葉とともに投稿された写真では、グレーのショート丈のキャミソールにデニムのパンツを合わせたコーディネートで美しい肩のラインとくびれた美ウエストを披露した。
この投稿に、ファンからは「くびれすごい」「スタイルよすぎ」「綺麗すぎる」「ウエストのライン美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、ショート丈トップスで美ウエスト披露
◆せいせい、美くびれに反響
