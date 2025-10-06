本田翼、忙しい日々の中の“リフレッシュ時間”明かす
【モデルプレス＝2025/10/06】女優の本田翼が6日、都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに出席。忙しい日々の中でリフレッシュできる時間を明かした。
【写真】本田翼、胸元開いた爽やかブルーのワンピ姿で登場
爽やかなブルーのワンピースを纏った本田は、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランドの腕時計を身につけて登場。イベントで「この秋はどんな秋にしたいか」と聞かれると「3カ月前に本を買ってまだ読めていないので、この秋に読めば読書の秋にできそうな気がしています」と声を弾ませ、どんな本を買ったかあまり覚えていないそうだが「私は表紙と帯で決める人です。あとサスペンス系が好きで、そっち系を買った気がします。（帯に）“どんでん返し”って書いてありました」と胸を躍らせた。
また、「時計を見るのが楽しみになる瞬間」については「（時間が）巻いてるなってときですね。（時間が巻くと）みんなハッピーですから」と笑顔を見せ、同イベントも巻いて終わったほうがいいかと声をかけられると「ハッピーかも」とにっこり。忙しい日々の中でリフレッシュする時間については「最近、私自身、海外が続いていて、その後の家のベッドで寝たときの“家最高！”って感じはリフレッシュだなって感じました」と嬉しそうに話した。（modelpress編集部）
