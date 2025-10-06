「誰も知らない、少女の心」――『チェンソーマン レゼ篇』レゼの“公開後ビジュアル”解禁
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、公開から15日間（9月19日〜10月3日）で観客動員237.8万人、興行収入35.8億円を突破。大ヒットを記念し、レゼが浜辺に横たわる姿を描いた“公開後ビジュアル”が解禁された。
【動画】『チェンソーマン レゼ篇』原作者・藤本タツキ×主題歌・米津玄師のSP対談
シリーズ累計発行部数3100万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のテレビアニメが放送され、世界中で高い評価を獲得した。
本作は、ファンからの人気も厚く、テレビシリーズの最終回からつながる物語「エピソード“レゼ篇”」を映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感あふれるバトルアクションとともに描かれる。
9月19日より公開され、15日間（〜10月3日）で観客動員237.8万人、興行収入35.8億円を突破。大ヒットを祝い、10月4日には、TOHOシネマズ池袋にて、主人公・デンジ役の戸谷菊之介、マキマ役の楠木ともり、そしてレゼ役の上田麗奈らが登壇する舞台あいさつを実施した。
週末観客動員ランキング2週連続1位を獲得（9月26〜28日／興行通信社調べ）、Fiimarksの初日満足度ランキングでも第1位に輝くなど、絶賛の嵐が巻き起こっている本作。舞台あいさつでは、SNSより抜粋した「マジで最強に最高の映画だった！」「100分で青春と高揚感と喪失感を味わうのは初めてです」「レゼに堕ちました。あんなん反則」「最後の『JANE DOE』がまた沁みる…」などのコメントが披露され、声優キャストが喜びの声をあげていた。
さらにこの日、レゼを描いた“公開後ビジュアル”が解禁。血痕のついたシャツに身を包み、赤い花を手に持って浜辺に横たわるレゼ。過酷な運命に翻弄されながら生きてきた彼女の表情はどこか切なく、見る者を惹きつける。キャッチコピーは、「誰も知らない、少女の心」。すでに本作を鑑賞した人は胸をつかまれる、儚くも美しいビジュアルとなっている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は公開中。
