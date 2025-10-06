綾瀬はるか“プライベートでやめたい習慣”語る「いい加減にやめなきゃ（笑）」

女優の綾瀬はるか（40歳）が、10月6日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“プライベートでやめたい習慣”について語った。



3日に都内で行われた「ベンザブロック プレミアムDX」（アリナミン製薬）の新製品発表会に登壇した綾瀬が、番組のインタビューに対応。“プライベートでやめたい習慣”があると言い、「ドラマ見出すとほんとに夜中まで見ちゃって。もう1話、もう1話っていうのを延々とやっちゃうのを、いい加減にやめなきゃ（笑）」と笑う。



そして「寝落ちして、また戻してまた見て。いつやめようかっていつも、『よーいドン』の前のあの感じ？ いつ切るか！みたいな。いや、まだだな！みたいな」と話し、イベントで共演した俳優・佐野勇斗に「よーいドン…？」「例えがわかりづらいですわ」とツッコまれた。