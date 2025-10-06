東海道新幹線でときめく体験！JR東海リテイリング・プラス 駅弁ブランド「車窓食堂」リニューアル

株式会社JR東海リテイリング・プラスが、旅を豊かな時間にする自社駅弁ブランド「車窓食堂」をリニューアル！

2025年10月7日(火)にブランドサイトを新規開設するとともに、フラッグシップ商品である「特製幕之内御膳」をさらに美味しくリニューアルします。

JR東海リテイリング・プラス 駅弁ブランド「車窓食堂」リニューアル

リニューアル日：2025年10月7日(火)

2022年10月の発足から3周年を迎える駅弁ブランド「車窓食堂」

“東海道新幹線でのときめく体験”をテーマに、ブランドストーリーや商品づくりのこだわりを見直し、『おいしい旅を、駅弁から。』をキャッチコピーに、より愛されるブランドへと進化します。

フラッグシップ商品「特製幕之内御膳」リニューアル

価格：1,600円(税込)

発売日：2025年10月7日(火)

販売店舗：東海道新幹線 東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅の駅弁取扱店舗

長年愛されてきた「特製幕之内御膳」が、「車窓食堂」のフラッグシップ商品としてリニューアル。

「関東、東海、関西の東海道の名物を一度に味わえる贅沢な一折」というコンセプトはそのままに、メニュー構成や煮物の出汁を一から見直すなど、さらに美味しくなりました。

パッケージも、東海道の象徴である富士山を浮世絵風に描いた、日本の伝統や文化を感じられるデザインに一新されます。

記念キャンペーン

ブランドサイトオープンと商品リニューアルを記念して、3つのお得なキャンペーンが実施されます。

第1弾 Xフォロー＆引用リポストキャンペーン

期間：2025年10月7日(火)12:00〜10月27日(月)23:59

公式Xアカウント「グルメ部」(@jrplus_gourmet)をフォローし、ハッシュタグ「#おいしい旅を駅弁から」をつけて対象投稿を引用リポストすると、抽選で合計50名にQUOカードPayや「車窓食堂」オリジナルスプレーボトルが当たります。

第2弾 「特製幕之内御膳」と対象飲料がセットでお得なキャンペーン

期間：2025年10月7日(火)〜10月20日(月)

「特製幕之内御膳」と「伊右衛門(600ml)」をセットで購入すると、総額から100円引きになります。

第3弾 トスポ会員様限定 200円引きクーポン配布キャンペーン

期間：2025年10月21日(火)〜10月27日(月)

TOKAI STATION POINT(トスポ)会員限定で、「特製幕之内御膳」購入時に利用できる200円引きクーポンが配布されます。

ブランドサイト新規開設

2025年10月7日(火)に、ブランドの想いやこだわりをよりわかりやすく伝えるためのブランドサイトが新規開設されます。

「車窓食堂」ブランドの世界観や、今後の新商品情報などを発信する拠点となります。

東海道新幹線の旅を、より一層豊かなものにするために進化を続ける「車窓食堂」

この機会にぜひ、さらに美味しくなった「特製幕之内御膳」を味わってみてくださいね。

JR東海リテイリング・プラスの駅弁ブランド「車窓食堂」のリニューアル紹介でした！

