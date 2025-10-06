全国各地で発表される新作マカロンを、一日限りでまとめて味わえる！フジ日本「マカロンコレクション2025」

フジ日本が、全国各地の有名パティシエが手がける新作マカロンを一堂に集めた販売会「マカロンコレクション2025」を開催！

2025年10月17日(金)の1日限定で、東京・日本橋の「KABUTO ONE」にて、パティシエたちの個性が光る“ときめきのマカロン”を楽しめます。

フジ日本「マカロンコレクション2025」

開催日：2025年10月17日(金)

開催場所：KABUTO ONE日本橋（東京都中央区日本橋兜町7番1号）

アクセス：東京メトロ東西線「茅場町」駅直結、東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋」駅 D2出口 徒歩2分

主催：フジ日本株式会社

監修：全日本マカロン協会

毎年「10月9日 マカロンの日」には、全日本マカロン協会認定のパティシエたちが各店舗で新作マカロンを発表します。

「マカロンコレクション2025」は、そんな全国各地で発表される新作マカロンを、一日限りでまとめて味わうことができる特別なイベントです。

全国の有名パティシエが手がける“ときめきのマカロン”

本イベントに登場するのは、全日本マカロン協会が運営する「Copin de macaron(コパン ド マカロン)」の認定を受けたパティシエたちが手がける逸品ばかり。

新たな素材の組み合わせや卓越した技術、そしてパティシエ一人ひとりの個性が光る、まさに“ときめきのマカロン”に出会えます。

昨年に引き続き開催される、マカロン好きにはたまらないイベントです。

全国の有名パティシエが作るこだわりの新作マカロンを、一度に楽しめる貴重な機会。

自分へのご褒美や、大切な人への手土産にもおすすめです。

日本橋で開催される「マカロンコレクション2025」の紹介でした！

