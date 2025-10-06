女優の板谷由夏（50）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。新ドラマの役どころにスタジオが沸く場面があった。

この日は、10月6日スタートのフジテレビ月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00、初回15分拡大）で主演を務める女優・沢口靖子とともに出演。板谷の人柄について、沢口は「凄くしっかりしてらっしゃって、“頼れるお姉さん”っていう感じなんです」と打ち明けた。

そして撮影現場でのエピソードとして「足場の悪いロケだったんですけど、階段を降りるお芝居があって」と切り出したところで、まずはお互いの役どころを説明。板谷について「実は女性総理の役なんです」と明かすと、自民党新総裁に高市早苗氏が選ばれたことに絡め、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「ちょうどタイミング的には！」と驚いた。

さらに共演者から「凄い！」と声が上がり、拍手が起こる中、板谷は「ドラマに追い風が来てるんです」と太鼓判を押した。同ドラマは2010年に始まった「絶対零度」シリーズの最新作。今回は特殊詐欺やサイバーテロなど巧妙化する犯罪を解決するための「情報犯罪特命対策室」の奮闘を描き、沢口は情報犯罪を解決する刑事、板谷は日本初の女性総理大臣・桐谷杏子役を演じる。