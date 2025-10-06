【ワシントン＝池田慶太、アンマン＝西田道成】パレスチナ自治区ガザの戦闘終結に向け、イスラエルとイスラム主義組織ハマスによる和平協議が６日、エジプトで行われる。

トランプ米大統領は５日、全ての協議関係者に「迅速に動く」ことを求め、「さもなければ大規模な流血が起こるだろう。誰も見たくない事態だ」とＳＮＳに投稿し、双方に時間稼ぎをしないよう警告した。

６日の協議は、エジプト東部シャルムエルシェイクで実務者レベルで始まる見通しだ。ハマスの代表団は５日に現地入りした。和平計画を提示した米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らが立ち会う。トランプ氏はＳＮＳで、ハマスによる人質解放や戦闘終結について、ハマスや関係国との間で「とても前向きな議論」が進んでいると評価した。

ルビオ米国務長官は５日に米ＮＢＣなど複数のテレビ番組で、協議は人質解放に関する「第１段階」と、ガザの戦後統治に関する「第２段階」に分けた交渉工程になると説明した。トランプ氏は「第１段階」は「今週中に完了すると聞いている」と述べた。

ただ、ハマスはイスラエル軍の撤退範囲の拡大やガザ統治への関与について強く主張するとみられ、協議の難航が予想される。トランプ氏は４日の投稿でも「遅延やガザが再び脅威となることを私は容認しない」と警告している。

一方、イスラエル軍は５日もガザ各地で攻撃を続け、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、５日だけで２０人以上が死亡した。