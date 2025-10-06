俳優の吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが、ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」発表会に登壇しました。

【写真を見る】【 吉田鋼太郎 】 9か月の次女を “ ワンオペ的 ” 育児 「0時にミルク投入」「10時に保育園に送るまでが大戦争」





コンビニチェーン・ファミリーマートは、ファミマルBakeryから人気のパンをひっくり返すと裏側がクイニーアマン仕立てになっている、「オモテもウラもおいしいパン」3種類を、今月7日から発売します。







吉田さんは“本当に美味しいので。この「ウラオモテがないパン」。あ、裏表がないパンじゃないな。「オモテもウラもおいしいパン」。”と言い間違えて会場を和ませつつ、新商品の美味しさをアピール。







続いて、普段は冷静な八木さんが、感情豊かな「ウラのキャラクター」で食レポに挑戦しました。

新商品「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」を一口頬張ると、“うん！うんまーい！”と、満面の笑み。“チーズケーキでありながらパンでもありクイニーアマンで、もう、どうお伝えできましょう！”と、大きく身振り手振りを交えて美味しさを伝えました。







プライベートの「ウラ」の顔を聞かれた吉田さんは、1日のスケジュールを赤裸々に告白。

“0時〜6時は寝ます。で、9か月の次女がいるんで、19時にミルク飲ませる。ただ0時頃にもミルク投入しとかないと、3〜4時で泣き出しちゃう。だから0時に寝るんですけど、この時にミルク作って赤ん坊に与えます。朝は7時までには起きる。犬3匹の散歩に行って、朝ごはんを食べて、子ども2人に食べさせる。10時くらいに保育園なりに送って行くんですけど、そこまでが大戦争。1日のエネルギー全てここで使い果たす。子どもたちが帰ってきたら、またミルク。ごはん食べさせて、一緒に遊んで、グチャグチャになった家の中を全部片付けます。で、風呂に入れます。これで1日終わるんですよね”と、育児の大変さを語りました。



4歳の長女は、父・吉田さんとは一緒に寝てくれないそうで、“（次女は）パパに慣れさせるために、ワンオペ的に子育てしてます”と、子育てに没頭していることを明かしました。

2人が出演する新CMは、発売日同日の今月7日から放映されます。



【担当：芸能情報ステーション】