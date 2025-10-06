UCC上島珈琲（以下、UCC）は、ブラック無糖缶コーヒーのパイオニアブランド「UCC BLACK 無糖」シリーズから、上質な苦みと深いコクを味わえる「UCC BLACK 無糖 黒の余韻 リキャップ缶 275g」と、「同375g」を、10月6日に発売する。

UCCグループは「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」をパーパスに掲げ、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしている。UCCは1987年に業界に先駆けてブラック無糖タイプの缶コーヒーを開発、1994年には「UCC BLACK 無糖」を発売した。以来、「レギュラーコーヒー100％、香料無添加」にこだわり、「原材料：コーヒー、以上。」をキャッチコピーとして、コーヒー本来の味わいを30年以上にわたって届けて、多くのコーヒーファンに好評を得てきた。

今回、リキャップ缶コーヒーユーザーにとって「味や香りがおいしそうであること」が購入・飲用の選択基準になっていることに着目した。類似製品にはない“余韻”を訴求軸とした「UCC BLACK 無糖 黒の余韻 リキャップ缶 275g」と「同375g」を展開することで、ユーザーに新たな購入の選択肢を提案する。



「UCC BLACK 無糖 黒の余韻 リキャップ缶」（275g／375g）

同製品では、「UCC BLACK 無糖」ブランドの価値である「香料無添加・レギュラーコーヒー100％」を継承しつつ、焙煎・ブレンド・抽出にこだわり、質のよい苦みの後味が長く続く味わいに仕上げている。苦みや濃さを“黒”、雑味がなく心地よい上質な苦み・味わいを“余韻”と表現し、印象的に伝わるよう「黒の余韻」と名付けた。発売に先立って実施した調査（「ブラックのボトル缶コーヒー（200−600ml程度）に関するホームユーステスト」において、味覚の好意度を聴取し、「好き・やや好き」と回答した人が90％だった）で、同製品を試したコーヒー好きの人のうち、90％が「好きな味」と評価した自信作となっている。

パッケージについては、ブランドロゴに金色を使用することで、上質感と味わい深さを表現。さらに、後味に広がる上質な苦みをイメージし、パッケージ上下にグラデーションを用いた。

「UCC BLACK 無糖」は、これまでもこれからも、ブラックコーヒーのおいしさを追求し、消費者へ本当においしい缶コーヒーを届け続けるという。

［調査概要］

対象者：週5本以上ブラックボトル缶コーヒー（200〜600ml）を飲用している人108名（全国、男性30〜69才）

調査方法：製品名を隠し「UCC BLACK 無糖 黒の余韻 リキャップ缶」を飲用後、味覚の好意度を聴取。「好き・やや好き」と回答した人数を集計

調査機関：UCC調べ（調査委託先：日本インフォメーション）

［小売価格］

275g：200円

375g：210円

（すべて税別）

［発売日］10月6日（月）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp