生活雑貨メーカー マーナは、キッチンスポンジ「おさかなスポンジ 冬のおくりもの」を10月6日から数量限定で発売する。

1998年の発売以来、4半世紀以上消費者に愛用されている「おさかなスポンジ」は、そのアイコニックな形と使い心地のよさが特長となっている。おさかなの形が手になじみ握りやすく、長めのサイズでコップの底まで届く。ナイロン不織布・ウレタン・脱膜ウレタンの3層構造で、汚れ落ち、泡立ち・泡持ち、水切れに優れている。



「おさかなスポンジ 冬のおくりもの」

また「おさかなスポンジ」は、2018年12月14日付で特許庁から立体商標として登録された。食器洗い用スポンジ（特許庁指定商品第21類「食器洗い用スポンジ」）として、国内初の立体商標登録となっている。





今回の「冬のおくりもの」は、冷え込む日々の中でも、暖かみを感じられる柔らかなブラウンカラーの不織布を採用した。パッケージは、北欧伝統の編み込み模様であるノルディック調にデザイン。おさかなやもみの木をあしらったこの季節ならではのデザインは、贈り物に最適となっている。

［小売価格］506円（税込）

［発売日］10月6日（月）

