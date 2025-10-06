サッポロビールは「サッポロ生ビール黒ラベル EXTRA THINK（エクストラシンク）」を10月7日に数量限定発売する。

黒ラベルは、独自の世界観とブランドメッセージ「丸くなるな、☆星になれ。」を体現する限定品を展開している。同商品は、秋の夜長に自分らしさとじっくり向き合い、本当に好きなものを自分なりのこだわりで味わう喜びを感じ、洗練されていく大人たちに寄り添う商品となっている。



同社独自開発の「旨さ長持ち麦芽」を使用し、氷点下熟成によって雑味を低減することで、爽快な後味を感じる研ぎ澄まされたうまさを実現した。

パッケージは、黒ラベルブランドのシンプルな世界観を保ちながら「洗練」「こだわり」を表現したデザインに仕上げている。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまな消費者接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びや大人の自分を表現できる喜びを提供していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月7日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp