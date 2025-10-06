西川（以下、nishikawa）は、新商品「＃003 torofuwa（とろふわ）通年使い羽毛ふとん」を、10月6日から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行予約販売（Makuakeサポーター向け各種割引あり）を開始する。「＃003 torofuwa 通年使い羽毛ふとん」は、とろとろ柔らかな肌掛けと、ふわふわ軽い合掛けふとんの2枚合わせで、オールシーズン快適に使用できる。





ふんわり軽くあたたかな羽毛ふとんは、吸湿性や放湿性に優れ、寝床内を理想的な環境にコントロールする天然の調湿・調温機能を持っている。この天然ダウン（羽毛）の特長を活かした「＃003 torofuwa 通年使い羽毛ふとん」は、品質・気持ちよさ・使いやすさにこだわり、オールシーズン快適に使える2枚合わせの羽毛掛けふとん。暑い夏は薄めでとろとろな肌ざわりの「toro肌掛けふとん」、春・秋はちょうどいい厚さでふんわり軽い「fuwa合掛けふとん」、寒い冬はtoro・fuwaの2枚合わせの3種類の使い方ができ、季節に応じて理想的な睡眠環境を整える。



「＃003 torofuwa（とろふわ）通年使い羽毛ふとん」

中身の羽毛には、nishikawaの最高水準の加工を施している。業界基準から厳しい洗浄基準によって徹底的に羽毛の汚れを取り除き、独自の「フレッシュアップ加工」によって羽毛本来の膨らみを取り戻し、さらに良質な羽毛だけを厳選して仕上げた。自宅の洗濯機で洗えるのでカバーなしで使用でき、同社従来品に比べて2倍細い繊維を用いて柔軟加工をした側生地がしなやかに肌に沿い、天然ダウンのふんわり柔らかな心地よさをそのまま感じてもらえる。2枚のどちらかを使わない時期は、コンパクトに丸めてすっきり収納できるのも使いやすさのポイントになっている。

［小売価格］シングルサイズ3万3000円〜（税込）

［発売日］10月6日（月）

西川＝https://www.nishikawa1566.com