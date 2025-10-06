「来年1年間やって300億の保証はなくなるかもわからない」注目のネクストメジャー、西武27歳怪腕に球界OBの考察　「行くんだったら今年だよな」

今井は今季も節目の10勝をマークした（C）産経新聞社

西武の投手陣をめぐって、今オフのメジャー挑戦の動向が注目されている。

まずかねてからメジャー挑戦希望を明かしていた高橋光成、また今や若きエースとしてチームを支えた今井達也にも注目が高まっている。

【注目のメジャー移籍 ︎】西武高橋がメジャー移籍へ！注目の今井はどうするべき？”個人的には今年行くべき？その理由は…”注目の2選手のポスティング移籍について語ります！

今井は3年連続10勝をマーク。力感のないフォームからの最速160キロの剛速球、代名詞のスライダーも一級品とあって、メジャー各球団も今オフの動向を注目。米スポーツ専門局『ESPN』は9月に「今オフ、MLB挑戦が見込まれる選手」の1人としてピックアップ。総額2億ドル（約300億円）をこえる契約もありうるという見方も示された。

西武投手陣の動向に関しては球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は10月5日に自身のYouTubeチャンネルに「【注目のメジャー移籍！！】西武高橋がメジャー移籍へ！注目の今井はどうするべき？ジ朕妖には今年行くべき？その理由は…ッ輒椶2選手のポスティング移籍について語ります！」と題した動画を更新。独自の目線で西武投手陣の去就に考察を加えている。

まずかねてから、メジャー挑戦希望を示してきた高橋に関して、高木氏は「行かせてあげたほうがいいな」とした。

持っているポテンシャルはメジャー級の力を持っているとしながら、ストロングポイントには「タフだからな 彼は」と過酷なメジャーにおいて頑健な体も武器になるとした。

ただメジャーの舞台で戦うにおいては「パワー系はいらない、かわす系」として、ドジャースの山本由伸のように「制球と変化球の精度をもう一つ、上げてほしい」と課題もあげていた。

そして注目の今井に関しては、現時点でポスティングによるメジャー挑戦などの方向性は見えておらず、今後球団と話し合いを持つとも報じられている。順当にいけば、来季国内FA権を取得、2027シーズン中にも海外FA権を取得する予定。