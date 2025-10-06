「赤ちゃんお鼻が高くてイケメン」中川翔子、“双子人生初の沐浴”を報告！ 「ベビさん笑ってるー」
タレントの中川翔子さんは10月5日、自身のInstagramを更新。“双子人生初の沐浴”を報告し、親子ショットを公開しました。
【写真＆画像】「双子人生初の沐浴！」
ファンからは「ママのお顔になっていますね」「子育て大変ですよね」「赤裸々過ぎて面白すぎる」「頑張りすぎないでね！」などの声が。また「赤ちゃんお鼻が高くてイケメン」「ベビさん笑ってるー」「生まれてまだ間もないのにこんなに笑うなんて」といったコメントも寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「子育て大変ですよね」中川さんは「朝、双子人生初の沐浴！をやってきました」と報告し、3枚の写真と1枚の画像を投稿。優しい表情で息子たちを抱える姿を載せています。中川さんは「これからあらゆることを、人生初！として経験値を積み重ねまくっていくんだなぁと思うといのちをまもりながら、わたしも人生初をまた新たにいっぱいいっしょに体験するんだろうなぁ、と思いました」と感想もつづりました。
「本格的不眠」を明かす出産後も近況をたびたび報告している中川さん。4日の投稿では「本格的不眠。12時、3時、6時、と搾乳機でチャレンジしています。入院してるうちに預かっていただけるうちに寝なきゃだけど1時間で起きちゃう」と、不眠に悩んでいることを明かしていました。自身の体調にも気を付けながら子育てを頑張ってほしいですね。
