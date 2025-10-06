ウェンディーズ･ファーストキッチン「ジャックダニエルBBQバーガー」発売/テネシーウイスキーを使った独特でまろやかな味わいのBBQソース

ウェンディーズ･ファーストキッチンは10月9日、本格的なバーガーが楽しめる『アメリカンジャーニー』の第3弾として「ジャックダニエルBBQバーガー」など4品を新発売する。

〈「ジャックダニエルBBQバーガー」概要〉

より本格的でアメリカンなハンバーガーを提供する『アメリカンジャーニー』では、アメリカ各地で有名な料理や食材などをテーマにした商品の開発を行っている。

第3弾となる今回は、テネシー州をテーマにした「ジャックダニエルBBQバーガー」を発売。独特でまろやかな味わいが特徴の芳醇なBBQソースには、アメリカのテネシーウイスキーの代表格“ジャックダニエル”を使っており、100%ビーフパティやチキンの旨みをより引き立てる。アップルウッドで燻製したスモーキーなベーコンとの相性も良いという。このほか、程よい酸味が楽しめるマヨネーズ、コクのあるチェダーチーズに、ピクルスやオニオンで爽やかなアクセントを加えている。

ラインアップは以下の通り。いずれも単品、税込価格。

◆「ジャックダニエルBBQバーガー」950円

100%ビーフパティに“ジャックダニエル”の独特でまろやかな味わいが特徴の芳醇なBBQソースを合わせ、アメリカンなバーガーに仕立てた。

ウェンディーズ･ファーストキッチン「ジャックダニエルBBQバーガー」

◆「ジャックダニエルBBQバーガーダブル」1,350円

「ジャックダニエルBBQバーガー」を、食べ応えのあるダブルバーガーにアレンジした。ウェンディーズの四角い形が特徴の100%ビーフパティを2枚使用し、肉の旨みを存分に味わえる。

ウェンディーズ･ファーストキッチン「ジャックダニエルBBQバーガーダブル」

◆「ジャックダニエルBBQチキンフィレバーガー」850円

柔らかいフィレ肉とサクサクの衣が特徴のオリジナル「ホームスタイルチキン」を挟んだ。シンプルなチキンの味わいに、濃厚なジャックダニエルBBQソースとマヨネーズ、スモーキーなベーコンを加え、ビーフにはない調和が楽しめるという。

ウェンディーズ･ファーストキッチン「ジャックダニエルBBQチキンフィレバーガー」

◆「Jr.ジャックダニエルBBQバーガー」650円

「ジャックダニエルBBQバーガー」を、Jr.サイズにアレンジした。パティは通常サイズの半分の50gと、女性や小腹が空いたときなどに手軽に楽しめるサイズ感。

ウェンディーズ･ファーストキッチン「Jr.ジャックダニエルBBQバーガー」

〈公式Xでキャンペーン開催〉

新商品の発売を記念し、10月2日〜10月15日の期間中、キャンペーンを実施する。ファーストキッチンの公式Xアカウント(@FK_PR)をフォローし、対象ポストをリポストすることで参加。抽選で20人に「新商品の無料試食券」2枚が当たる。