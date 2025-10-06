影山優佳、ヘソ出しコーデで“推し活”満喫「くびれすごい」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】元日向坂46の影山優佳が10月5日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、圧巻くびれ際立つへそ出しコーデ
影山は「idleさんのfirst japan tour "逢い-dle"を観に行かせていただきました…！」とガールズグループ・i-dle（アイドゥル）のライブを観に行ったことを報告。MINNIE（ミンニ）のうちわを持ち、移動中の車内や会場前で撮影した写真を公開した。黒いインナーの上に黒いトラックジャケットを羽織り、パンツ姿のカジュアルなスタイリングを披露し、ショート丈のインナーの下には引き締まった美しいウエストをのぞかせていた。
また、影山は「日本のネボボ（Neverland）の為にたくさんのことを考えて準備してくださった、その愛の深さ広さに胸がキューーーっとなる時間でした！」とライブの感想も綴っている。
この投稿に、ファンからは「ウエストのくびれすごい」「美しいお腹」「可愛すぎる」「推し活楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆影山優佳、ヘソ出しコーデで美ウエスト披露
◆影山優佳の投稿に反響
