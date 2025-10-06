いよいよ10月13日で閉幕！ 駆け込みで「大阪万博」に行きたいのですが、いまから大阪までのチケットを手配するなら「飛行機」より「新幹線」の方が“4000円”もお得!?

「大阪・関西万博」は10月13日でいよいよ閉幕

大阪・関西万博は、大阪の夢洲で開催されている国際博覧会です。国内の大手企業が多く参加する国内パビリオン、さまざまな海外の文化に触れることができる海外パビリオンなどをはじめとした、多種多様な展示を楽しむことができます。

閉幕直前の現在でもひと月の動員数は100万人を超えており、その人気の高さがうかがえます。そのため、今後も閉幕にかけてかなりの混雑が予想されるでしょう。



駆け込みで大阪まで行くなら「飛行機」より「新幹線」の方が“2000円～4000円”もお得？

万博来場の際に、多くの場合ネックとなるのが大阪まで交通費です。少しでも安く済ませたいと考える人は多いでしょう。

駆け込み来場というシチュエーションに着目すれば、飛行機よりも新幹線の方がお得と考えられます。表1は10月10日に東京から大阪に向かうと仮定した際の、それぞれの交通機関における最安値です。飛行機の場合は羽田空港から伊丹空港まで、新幹線の場合は東京駅から新大阪駅までの大人1人・片道料金です。

表1

料金 移動時間 航空会社A 1万7950円 約1時間5分 航空会社B 1万6800円 新幹線指定席 1万4920円 約2時間30分 新幹線自由席 1万3870円

※筆者作成（2025年10月2日時点）

新幹線であれば飛行機と比べて倍以上の移動時間はかかるものの、交通費は2000円～4000円ほど安く済ませることが可能なようです。飛行機は事前割引が豊富ですが、直前の予約になると価格が高騰する傾向があります。

そのため、駆け込みでの移動は新幹線の方がお得であるといえるでしょう。特に、新幹線の自由席は座席指定分の料金がかからないため、より安い料金で済ませることができます。

しかし、混雑する時期は座る席を確保するのが難しく、移動時間を立ったまま過ごさなければならなくなる可能性もあります。特に万博の終了間際はより多くの人が交通機関を利用することも考えられるため、そのあたりも考慮して移動手段を決めるとよいでしょう。



来場者の“73％”は「満足」！ しかしチケット価格やお金に関する不満・不安も

既に大阪・関西万博に行った人の反応についても解説します。株式会社三菱総合研究所が5月に実施した意識調査によると、来場した人の中で「大変満足」もしくは「満足」と回答した人の割合は全体の73.0％です。

このデータからも、非常に多くの人が万博を楽しんでおり、盛り上がりを見せていることが分かります。

一方で、来場していない人のデータについてもまとめられています。来場への障壁として最も多かったのが「混雑や行列に関する不安」、次いで「チケットの価格が高い」となっています。その他にも予約システムや実際に会場でかかる費用についての懸念も多く、多くの人が来場をためらう要因となっているようです。



まとめ

多くの人々から関心を集めた大阪・関西万博ですが、もうすぐ閉幕を迎えるにあたってさらなる混雑が予想されます。チケットや費用面での不安・不満も少なくないようですが、今回参照した意識調査の結果によれば、7割以上の来場者が満足しています。

遠方から駆け込みで来場するのであれば、飛行機よりも新幹線の方が、大阪までの交通費を安く済ませることができる可能性があります。本記事を参考に、お得に大阪・関西万博を楽しみましょう。



出典

株式会社三菱総合研究所 2025年大阪・関西万博 開幕後、来場意向は急上昇、満足度7割超

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー