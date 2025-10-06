ドジャースのブレーク・スネル投手が、クローザーとして活躍する佐々木朗希投手について語りました。

MLBポストシーズンを争うドジャースは、2戦目に先発予定のスネル投手が前日会見に登場。カード初戦の9回に登板し、セーブを挙げた佐々木朗希投手について、「試合を締めくくるリリーフ投手として、彼が登板する時の『自身に満ちた姿』が気に入っています」と話しました。

9回に登板した佐々木投手は、見逃し三振のあと、1アウトから2塁打を浴び、その後2アウト3塁とピンチを背負います。それでも、最後は160キロ超のストレートでファウルフライに打ち取り無失点。試合を締めました。

この登板内容に、スネル投手は「積極的に攻めている。恐れを知らず、以前とは違う」とコメント。

続けて、「先発投手としてのロウキは、より慎重で少し緊張していたように思う。彼は素晴らしい球種を持っているのに、打者に何をされるか不安だったんだ。しかし、今はマウンドに立つと、自分の能力に自信を持っていて、見ていて本当に楽しい。チームも彼を全力で支え、後押ししている。彼は圧倒的な自信を持って登板している。そんな彼の投球を見るのは本当に楽しいよ」と、クローザーとして新たな地位を築いた佐々木投手の活躍について話しました。