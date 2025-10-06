本田翼、ブルーサファイア光る腕時計×爽やかワンピ姿で登場 “お守りのような存在”語る
【モデルプレス＝2025/10/06】女優の本田翼が6日、都内で行われた「ロンジン プリマルナ」発表記念イベントに出席。「お守りのように大切にしているもの」を明かした。
【写真】本田翼、胸元開いた爽やかブルーのワンピ姿で登場
爽やかなブルーのワンピース姿に、190年以上の歴史を誇るスイスの名門時計ブランドで、ブルーサファイアが輝く腕時計を身につけた本田は「時計をつけることによって気持ちがシャンとすると言いますか、整うと言いますか、より引き締まる気持ち、そして自分がこういう人間でありたいであったり、そういったものも時計に出るのかなと思います」とコメント。時計選びはじっくり派だそうで「ずっと身につけるものですし、人とお話をするときに目が行くものなので、自分の印象を与える大切なものだと思っています。だからじっくり選びますね」と打ち明けた。
また、「お守りのように大切にしているもの」を聞かれると、「貯金」と返答して報道陣の笑いを誘い、「（貯金は）割と趣味です」とにっこり。節約派かと問われると「けっこう宅配系を頼んでしまうんですけど、散財するタイプではないのかなと思っております」と明かし、最近した大きな買い物については「イタリアで買い物をしました。いい感じのコートを買いました」と笑顔で語った。
さらに、「長く愛しているものや、愛したいもの」を尋ねられると「自分の人生。人生長く生きるので、自分の生きる道はちゃんと愛してあげたいなと思います」と回答。どんな道を歩みたいかとの問いには「具体案があるわけではないんですけど、“こう生きるのがいい”みたいな流れじゃなくて、自分が生きやすい生き方だったり、周りの同調圧力とかじゃなくて、自分が“こうがいいな”と思ったことをちゃんと信じて生きていけたらいいなと思います。自分の好きなものや大切にしたいものをブレずに生きていけたらいいなと思います」と目を輝かせた。
加えて、エレガンスを感じるときはどんなときか質問されると「歩き姿ですかね。例えばヒールを履いていても、音だったり、そういったところにエレガンスを感じます」といい、「あとは髪がなびく感じであったり、そういうところに感じます」と語っていた。（modelpress編集部）
