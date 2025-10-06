NEWS増田貴久「すごくファン」アーティスト告白「20年〜10年くらい前」
【モデルプレス＝2025/10/06】NEWSの増田貴久が2025年10月6日、都内で開催された「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」記者発表会に出席。「すごくファン」と語るほど好きなアーティストを明かした。
【写真】NEWS増田貴久が2ショットを撮りたかった登壇者
「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」は、12月13日から12月25日まで東京・東急シアターオーブで開催されるクリスマスショー。増田はその応援アンバサダーを務める。記者発表会には、演出を担当した金谷かほり氏とサンタクロースも登壇した。
金谷氏とそろって登壇した増田は「僕、今回この応援アンバサダーというお話をいただいた時に、金谷さんが演出で、金谷さんと一緒に登壇するイベントがあるよというのを聞いて、僕、金谷さんにお会いしたくて」と告白。続けて「僕、B’zのすごくファンで。B’zのコンサートを観て、『こんなすごいコンサートは誰が作ってるんだろう』と調べて。20年〜10年くらい前ですよね。だいぶ前に『金谷さんって方が演出してるんだ』って。金谷さんはそこから追っかけています」と金谷氏を知った経緯を打ち明けた。
金谷氏が「今、私の心がきらめいています」とはにかむと、増田は「スターですみません」と金谷氏の心をきらめかせた自身のスター性に触れつつ、「『誰が演出してるんだろう』と調べたのが、本当にそれが初めての経験だった」と回顧。金谷氏は「困惑しております」と戸惑っていた。
記者発表会の終盤には、サンタクロースが登場し、増田、金谷氏とともにダンスパフォーマンスをする一幕も。「嬉しい。僕、生サンタ初めてかもしれないです」と感激していた増田は、出番を終えたサンタクロースが降壇すると「インスタ、2ショット撮りたかったな。帰っちゃいましたね」と名残惜しそうにしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS増田貴久が2ショットを撮りたかった登壇者
◆増田貴久「すごくファン」なアーティストとは？
「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」は、12月13日から12月25日まで東京・東急シアターオーブで開催されるクリスマスショー。増田はその応援アンバサダーを務める。記者発表会には、演出を担当した金谷かほり氏とサンタクロースも登壇した。
◆増田貴久「スターですみません」
金谷氏が「今、私の心がきらめいています」とはにかむと、増田は「スターですみません」と金谷氏の心をきらめかせた自身のスター性に触れつつ、「『誰が演出してるんだろう』と調べたのが、本当にそれが初めての経験だった」と回顧。金谷氏は「困惑しております」と戸惑っていた。
記者発表会の終盤には、サンタクロースが登場し、増田、金谷氏とともにダンスパフォーマンスをする一幕も。「嬉しい。僕、生サンタ初めてかもしれないです」と感激していた増田は、出番を終えたサンタクロースが降壇すると「インスタ、2ショット撮りたかったな。帰っちゃいましたね」と名残惜しそうにしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】