スズキ新型「コンパクトSUV」発表！ 最上級より「約100万円オトク」だけど装備充実！ 全長4.3m“ちょうどいい”サイズ×メーカー初の「静音パワーユニット」採用の「eビターラ」最安モデルとは？
今ならさらに87万円オトクに買える！ 装備充実の最安モデル
スズキは2025年9月16日にコンパクトSUV「e-VITARA（eビターラ）」を発表し、2026年1月16日の発売を予定しています。
複数のグレードが用意されていますが、そのなかでも最も手頃なエントリーモデルの仕様はどのような仕様なのでしょうか。
eビターラはスズキ初の本格的な電気自動車（BEV）として、2024年11月にミラノで初公開されました。
ちなみに欧州市場ではすでに受注が開始されており、今後100以上の国と地域に投入される世界戦略車として展開されます。
パワートレインでは、BEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」を新たに開発。
モーター、インバーター、トランスアクスルが一体化されたコンパクトな「eAxle」を搭載しています。
そんなeビターラには、バッテリー容量別に大きく2つのグレードが用意されていますが、なかでも最も手頃な価格のエントリーモデルとして設定されているのが「X」です。
ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベースは2700mmと上級グレードと変わりません。
最低地上高は185mmと高めに設計され、悪路での走行にも対応。最小回転半径は5.2mで、取り回しも良好です。
エクステリアは全モデル共通となっており、「ハイテク＆アドベンチャー」をコンセプトにした先進性とSUVならではのタフさを融合させたデザインとなっています。
足元は全グレード共通で18インチガーニッシュ付きアルミホイールを採用し、空力性能やデザイン性、軽量化を実現しています。
ボディカラーは全5色で、そのうち4色はブラックルーフの2トーン仕様です。
インテリアは、2列シート5人乗りレイアウトとし、シート素材はファブリックを採用。
全体としてブラウンとブラックの2色でコーディネートされています。
コックピット周りにはメーター、オーディオ、ナビを統合した「インテグレーテッドディスプレイシステム」を採用し、先進的かつ直感的に操作をできるドライバー環境を提供。
また、前席ドアとセンターコンソール付近に設置されたアンビエントライトが12色から選択可能です。
Xグレードでも機能面で上級グレードに大きく劣ることはなく、電動パーキングブレーキ、前席シートヒーター、ステアリングヒーターなど、標準装備が充実しています。
しかし上位グレードでは、天井のガラスルーフや運転席10WAYパワーシート、8スピーカーのプレミアムサウンドシステム「Infinity」などが追加されており、一部で装備差が見られます。
安全装備としては全車に「スズキ セーフティ サポート」を搭載。先進安全装備の主要機能に加え、スムーズな駐車を可能にする全方位モニター用カメラも装備しています。
Xグレードのパワートレインは、最高出力106kW、最大トルク193Nmの電気モーターを搭載し、駆動方式は2WD（前輪駆動）です。
49kWhの駆動用バッテリーには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池を採用。水冷式により長寿命化が図られており、バッテリー保証は8年または16万kmです。
これらにより航続距離はWLTCモードで433kmを実現。充電時間は、90kWの急速充電器で約45分、50kWでは約55分です。
Xグレードの価格（消費税込み）は399万3000円、最高級モデル「Z 4WD」は492万8000円で、両者の価格差は93万5000円となっています。
なお、eビターラは令和6年度補正予算の「CEV補助金」（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金）の対象で、全グレードの交付額は87万円。
これによりXグレードの実質価格は312万3000円となり、さらに購入しやすくなります。