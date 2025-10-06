日本人メンバー所属のKickFlip、韓国音楽番組で“2冠”達成！『My First Love Song』で快進撃止まらず

JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・KickFlip（キックフリップ）が、デビュー後初めて韓国の地上波音楽番組で1位を獲得した。

【写真】KickFlip日本人メンバー、デビュー8カ月で活動中断

10月3日に休止となったKBS 2TVの音楽番組『ミュージックバンク』は、公式サイトで10月第1週のKチャートを発表。これによると、KickFlipが9月22日にリリースした3rdミニアルバム『My First Flip』のタイトル曲『My First Love Song』が1位を記録した。

KickFlipは、10月1日に放送されたケーブルチャンネルMBC Mの音楽番組『SHOW CHAMPION』で初の音楽番組1位トロフィーを手にしており、その勢いのまま地上波でも頂点に立ち、音楽番組2冠を達成した。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

メンバーたちは所属事務所JYPエンターテインメントを通じて、「KickFlipの夢であり目標だった1位を本当に達成できて嬉しいです。同じ夢に向かって走ってきたメンバー、そしてファンの皆さんの熱い応援があったからこそ、このように大切なプレゼントをいただけたと思います。本当にありがとうございます。これからも毎日成長していくKickFlipになります。見守っていてください！」と喜びのコメントを伝えた。

最年少メンバーのドンヒョンが作詞・作曲に参加したタイトル曲『My First Love Song』は、力強いシンセサウンドとギターリフが融合したポップパンクベースのアップテンポダンスナンバー。ドキドキする気持ちを込めて告白する瞬間を描き、KickFlipならではのエネルギーで、瑞々しい初恋の感情を表現している。

さらにKickFlipのメンバーたちは、タイトル曲を含む新アルバム全曲の制作に参加。彼らの音楽性と真心が光る同作は、アルバム集計サイトHANTEOチャートによる初動（発売初週の販売枚数）で40万2405枚を記録し、自己最高記録を更新した。

また、HANTEOチャート週間アルバムランキング（2025年9月22日〜9月28日）をはじめ、Circleチャート週間リテールアルバムランキング（9月21日〜9月27日）、同第39週週間アルバムチャートでも1位を獲得するなど、各種音楽チャートを席巻している。

（記事提供＝OSEN）