スポーツ用品メーカーのアシックス社は６日、世界メンタルヘルスデーを迎えるにあたり、すべての人々が心と身体の健康と充足を得られるよう「Ｅｖｅｒｙｄａｙ Ｅｓｃａｐｅ（エブリデイ・エスケープ）」を呼びかけることを発表した。

今回は、日常生活が心身ともにより健康で充実したものになるよう、女優で作家のナターシャ・ロスウェル氏を「Ｅｖｅｒｙｄａｙ Ｅｓｃａｐｅ Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ（エブリデイ・エスケープ・コンシェルジュ）」として迎えた。ロスウェル氏は、誰もが手軽にウェルネスを享受できるよう、日々の生活に小さくとも意義のある運動の瞬間を取り入れるためのインスピレーションを発信する。

ロスウェル氏は同社を通じ「私は、運動が身体だけでなく、心にもポジティブな影響を与えると信じています。もちろん、気分を良くするために何千ドルも費やしたり、地球の裏側まで飛行機に乗って行ったりすることもできます。でも、ただ外に出て身体を動かすだけでもよいのです。あなたの『Ｅｖｅｒｙｄａｙ Ｅｓｃａｐｅ』は、ウォーキング、ストレッチ、あるいはキッチンで踊ることでも構いません。それはお金も手間もかからず、あなただけのものとして実践できます。ウェルネスは贅沢（ぜいたく）品であるべきではありません。誰もが毎日アクセスできるべきものです。身体を動かせば、日常から解き放たれ、気持ちが上向きになります」とコメントした。