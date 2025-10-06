北村匠海＆田辺桃子がUSJの新CMに登場！ 11.19から始まるXmasイベントを満喫
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、10月6日（月）から、俳優・北村匠海と田辺桃子が出演する冬の新テレビCMを放映。11月19日（水）から始まるクリスマスシーズンのイベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を満喫する様子が映し出されている。
【写真】パークのテレビCM初出演を果たした女優・田辺桃子
■クリスマスまでもう少し！
今回放映が始まった新テレビCMは、「どこにいますかー！私を幸せにしてくれる人」と、姉妹でテレビを見ながらクリスマスの過ごし方について嘆く姉に、画面の中の北村が「意外とそれって、自分なんじゃない？」と気づかせてくれるシーンからスタート。
華やかに飾られた「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」での幸せいっぱいの特別な時間、新クリスマス・ライブショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」での光に包まれる超感動、超刺激的な大人気アトラクションの数々など、誰もが笑顔があふれ、心躍る“超最幸”のパークのクリスマスが描かれている。
クリスマスのパークに飛び込み、「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」を満喫するのは、パークのテレビCM初出演の女優・田辺桃子。思いのままに遊んで食べて感動し、自分自身を輝かせる田辺の至福の笑顔にも注目だ。
「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」は、11月19日（水）から2026年1 月4日（日）まで実施。この冬、新たに登場するフードフェスティバル「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」と、心温まるクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」が目玉となっている。
TM and（C）2025 Sesame Workshop
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
（C）2025 SANRIO CO．，LTD. APPROVAL NO．EJ50100102
TM＆（C）Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM＆（C）2025 Universal Studios．All rights reserved．
