『パペットスンスン』×「Zoff」が初コラボ！ “食べ物”がテーマのアイウェア全8種が登場
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、『パペットスンスン』との初コラボレーションアイウェア「Zoff｜PUPPET SUNSUN」の受注予約受付を、10月8日（水）から公式オンラインストアなどで開始する。
【写真】スンスンのさり気ないロゴがオシャレ！ 『パペットスンスン』×「Zoff」コラボアイテム一覧
■コラボ限定のカプセルトイも展開
今回登場する「Zoff｜PUPPET SUNSUN」では、“食べ物”をテーマに、限定デザインのメガネ拭きとケースが付属するアイウェア全8種を展開。
例えば、トレンドのウェリントン型とボストン型をラインナップにそろえた「メガネモデル（スンスン）」は、スンスンの大好きなパンやドーナツをあしらったかわいらしいデザインと落ち着いたカラーリングで、普段使いのしやすさを追求したアイテムとなっている。
また、フロントにドーナツモチーフをあしらった「サングラスモデル（スンスン）」や、スンスン、ノンノン、ゾンゾンをつるの内側にプリントした「メガネモデル（SNZ）」といった、スンスンファンの心をくすぐるデザインも用意。
さらに、「ダイカットメガネ拭き」や「もふもふメガネケース」などスンスンの魅力を散りばめたアイウェア雑貨に加えて、一部店舗で愛らしいキャラクター達とアイウェアチャームがセットになった「アクリルキーチェーン」がゲットできるカプセルトイも展開される。
