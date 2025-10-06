ベイカレントクラシック出場78名が決定 賞金ランク上位・生源寺龍憲らに加え、推薦で中?直?らも参戦
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 事前情報◇6日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本で唯一開催される米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」に出場する78名が決定した。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
米ツアーはFedExCupポイントランキング上位60名から。国内男子ツアーから9名、さらにスポンサー推薦の9名を合わせた計78人となった。米ツアー組では、松山英樹、久常涼に加え、「ZOZOチャンピオンシップ」歴代覇者コリン・モリカワ、世界ランキング3位のザンダー・シャウフェレ、ゲーリー・ウッドランド、ウィンダム・クラーク（それぞれ米国）、アダム・スコット（オーストラリア）らビッグネームが顔を並べる。日本ツアーからは、「バンテリン東海クラシック」終了時点の賞金ランキング上位7人の資格で、ランキング順に生源寺龍憲、比嘉一貴、米澤蓮、金子駆大、小西たかのり、小平智、河本力の出場が決まった。加えて、米ツアーを主戦場とする金谷拓実が昨年の「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」優勝の資格で、賞金ランキング3位の?川泰果は「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」優勝の資格で出場する。主催者推薦としては、米ツアーから大西魁人ら4人。日本ツアーからはすでに参戦が決定していた、石川遼とDPワールドツアーに参戦中の中島啓太に加え、堀川未来夢、中西直人の4人が名を連ねた。また、アマチュア向け予選会「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」を通過した、日本大学4年の小林大河を合わせた9人となった。2019年から（コロナ禍の2020年を除く）「ZOZOチャンピオンシップ」として開催された日本で唯一の米男子ツアー公式戦が、今年、心機一転。舞台も千葉県・アコーディア・ゴルフ習志野CCから横浜CCに移し新たな風を吹き込む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹がベイカレントアマ予選会で激励「一緒の舞台を楽しみに」
松山英樹がハマスタで豪快ピッチングを披露 ベイカレントクラシックをPR
国内男子ツアー 最新 賞金ランキング
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
あなたは何問正解できる？ テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ『偽物クラブはどっち？』
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
米ツアーはFedExCupポイントランキング上位60名から。国内男子ツアーから9名、さらにスポンサー推薦の9名を合わせた計78人となった。米ツアー組では、松山英樹、久常涼に加え、「ZOZOチャンピオンシップ」歴代覇者コリン・モリカワ、世界ランキング3位のザンダー・シャウフェレ、ゲーリー・ウッドランド、ウィンダム・クラーク（それぞれ米国）、アダム・スコット（オーストラリア）らビッグネームが顔を並べる。日本ツアーからは、「バンテリン東海クラシック」終了時点の賞金ランキング上位7人の資格で、ランキング順に生源寺龍憲、比嘉一貴、米澤蓮、金子駆大、小西たかのり、小平智、河本力の出場が決まった。加えて、米ツアーを主戦場とする金谷拓実が昨年の「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」優勝の資格で、賞金ランキング3位の?川泰果は「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」優勝の資格で出場する。主催者推薦としては、米ツアーから大西魁人ら4人。日本ツアーからはすでに参戦が決定していた、石川遼とDPワールドツアーに参戦中の中島啓太に加え、堀川未来夢、中西直人の4人が名を連ねた。また、アマチュア向け予選会「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」を通過した、日本大学4年の小林大河を合わせた9人となった。2019年から（コロナ禍の2020年を除く）「ZOZOチャンピオンシップ」として開催された日本で唯一の米男子ツアー公式戦が、今年、心機一転。舞台も千葉県・アコーディア・ゴルフ習志野CCから横浜CCに移し新たな風を吹き込む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹がベイカレントアマ予選会で激励「一緒の舞台を楽しみに」
松山英樹がハマスタで豪快ピッチングを披露 ベイカレントクラシックをPR
国内男子ツアー 最新 賞金ランキング
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
あなたは何問正解できる？ テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ『偽物クラブはどっち？』