34歳・板野友美、ビキニ姿の沖縄バカンスショットに反響「さすがのスタイル」「神ってる」「マーメイドみたい」
元AKB48のメンバーで、現在はタレント・実業家として活躍する板野友美（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。「仕事のパートナーと娘達を連れて初旅行」と沖縄旅行に出かけたことを明かし、美ボディまぶしいビキニ姿のビーチショットなど、旅の思い出を披露した。
「いつもは仕事の話に追われてるけど沖縄では、親子ゆっくりな時間にしようねと（結局夜中は仕事してたが）」と決めて出かけた2泊3日の旅で、沖縄グルメや海水浴などを満喫できたそう。
仕事のパートナーも子ども連れで参加。投稿では「ベビちんは、リアちゃんのお世話が大好きで姉妹みたいな2人の姿が微笑ましく、娘の成長をたくさん感じれた旅でした」（※ベビちんは、SNS上での板野の長女の愛称）と振り返り、“母の顔”ものぞかせていた。
バカンスを楽しむ様子に「可愛い」「素敵すぎます」「ワンピ沖縄の海にもピッタリでかわいいね」との声が寄せられたほか、ビキニ姿の写真には「水着似合う」「スタイル良すぎます」「1枚目マーメイドみたい」「美しくて綺麗！」「さすがのスタイル」「神ってる」「永遠の神セブン」など、絶賛コメントが数多く寄せられている。
