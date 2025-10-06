¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¡ØGirlsAward¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é·èÄê¡¡±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤ÇW¼ç±é
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤ÈÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¡¢18Æü³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëW¼ç±éºî¤Î±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê10·î24Æü¸ø³«¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Award¤¬6Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û»ëÀþ¤ÈÄÀÌÛ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ä»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÄ¹Èø¸¬ÅÎ
¡¡¸¶ºî¤Ï¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£2020Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë10Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¾×·âºî¤Ç¡¢Îø°¦¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæ¡ÊÄ¹Èø¡Ë¤È³Ø¹»¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤Î½éÎø¤Ë¡¢ÉÔ¿³¤Ê»ö·ï¤ä¡ÈÎø¿Í¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¡É¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡£½ã°¦¤«¡¢ÀöÇ¾¤«¡ÄÍÉ¤ìÆ°¤¯´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â»Ü¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢GirlsAward¸ø¼°X¤Ë¤Æ»öÁ°´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£±Ç²è¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï½ã°¦¡©¤½¤ì¤È¤âÀöÇ¾¡©¡×¤ÈÇº¤ó¤À·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡ÈÎø¿Í¤«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¡É¤ä¡ÈÎø°¦ÂÎ¸³ÃÌ¡É¤òX¤Ë¤ÆÊç½¸¤¹¤ë¡£»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡Ö#¥¬¥ë¥¢¥ïandÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤È¡Ö#½ã°¦¤«ÀöÇ¾¤«¿ÇÃÇ¡×¤òÉÕ¤±¡¢»ØÄê¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Æâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ï10·î18Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£º£¸å¤â¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û»ëÀþ¤ÈÄÀÌÛ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ä»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤Ä¤á¤ëÄ¹Èø¸¬ÅÎ
¡¡¸¶ºî¤Ï¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£2020Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë10Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¾×·âºî¤Ç¡¢Îø°¦¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæ¡ÊÄ¹Èø¡Ë¤È³Ø¹»¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤Î½éÎø¤Ë¡¢ÉÔ¿³¤Ê»ö·ï¤ä¡ÈÎø¿Í¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¡É¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¡£½ã°¦¤«¡¢ÀöÇ¾¤«¡ÄÍÉ¤ìÆ°¤¯´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ï10·î18Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£º£¸å¤â¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£