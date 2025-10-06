◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

サッカーの「FIFA U-20ワールドカップ」は5日、グループステージの全日程が終了し、16強が決まりました。

グループステージは、計24チームが4チームずつ6組に分かれて行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。

グループAの日本は、3戦連続無失点勝利で首位突破。グループEで2勝1敗の3位通過となったフランスとラウンド16で激突します。

同じアジアでは、韓国がグループB3位で突破。メキシコ、スペイン、ブラジルら強豪集ったグループCで首位通過したモロッコと当たります。

グループDで3連勝の首位通過となったアルゼンチンは、グループF3位のナイジェリアと激突。

グループステージで計13得点をあげたグループE首位のアメリカは、グループD2位のイタリアと戦います。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

〈グループステージ〉

第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト

第2節 9月30日 ○ 2−0 チリ

第3節 10月3日 ○ 3−0 ニュージーランド

〈ノックアウトステージ〉

1回戦 10月8日 フランス

▽ラウンド16ウクライナ − スペインチリ − メキシコアルゼンチン − ナイジェリアコロンビア − 南アフリカパラグアイ − ノルウェー日本 − フランスアメリカ − イタリアモロッコ − 韓国