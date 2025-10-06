【サッカーU-20W杯】ラウンド16の対戦カード決定 3連勝の日本はフランスと激突
◇サッカー FIFA U-20ワールドカップ チリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)
サッカーの「FIFA U-20ワールドカップ」は5日、グループステージの全日程が終了し、16強が決まりました。
グループステージは、計24チームが4チームずつ6組に分かれて行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。
グループAの日本は、3戦連続無失点勝利で首位突破。グループEで2勝1敗の3位通過となったフランスとラウンド16で激突します。
同じアジアでは、韓国がグループB3位で突破。メキシコ、スペイン、ブラジルら強豪集ったグループCで首位通過したモロッコと当たります。
グループDで3連勝の首位通過となったアルゼンチンは、グループF3位のナイジェリアと激突。
グループステージで計13得点をあげたグループE首位のアメリカは、グループD2位のイタリアと戦います。
▽日本の対戦スケジュール※現地時間
〈グループステージ〉
第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト
第2節 9月30日 ○ 2−0 チリ
第3節 10月3日 ○ 3−0 ニュージーランド
〈ノックアウトステージ〉
1回戦 10月8日 フランス
ウクライナ − スペイン
チリ − メキシコ
アルゼンチン − ナイジェリア
コロンビア − 南アフリカ
パラグアイ − ノルウェー
日本 − フランス
アメリカ − イタリア
モロッコ − 韓国