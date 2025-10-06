きょう午前中は晴れ間の出た所が多くなりましたが、午後は関東甲信や東海の一部でにわか雨があるでしょう。西日本も午後は次第に雲が多くなりますが、広い範囲での天気の崩れはありません。また、台風22号の影響で、小笠原諸島では強風や高波に注意が必要です。

【CGで見る】台風22号の進路図 右に急カーブし…

日中の気温は東日本や西日本で30℃前後と少し蒸し暑い一方、北日本は寒気が流れ込み、北海道は冷え込みます。あす朝は北海道で今季初めての氷点下の所があるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：19℃

青森 ：22℃ 盛岡：23℃

仙台 ：25℃ 新潟：26℃

長野 ：24℃ 金沢：26℃

名古屋：32℃ 東京：30℃

大阪 ：29℃ 岡山：30℃

広島 ：30℃ 松江：27℃

高知 ：32℃ 福岡：30℃

鹿児島：31℃ 那覇：33℃

あすも関東や東海で雲が広がりやすく、午後はにわか雨の所がありそうです。あさっては台風の北側の前線の影響で、関東から九州の太平洋側を中心に雨が降るでしょう。また、北日本も一時的に雨が降る見込みです。

木曜日頃は台風22号が関東や東海の南の海上に進み、伊豆諸島では大荒れの天気になります。台風本体の活発な雨雲が本州の陸地にかかるか、かからないかで、影響が大きく変わってきます。進路がまだしっかりと定まっていないため、今後も最新の情報をご確認ください。