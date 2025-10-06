【台風22号情報】木曜日頃に関東・東海の南の海上へ 伊豆諸島で大荒れの天気に… 進路まだ定まらず
きょう午前中は晴れ間の出た所が多くなりましたが、午後は関東甲信や東海の一部でにわか雨があるでしょう。西日本も午後は次第に雲が多くなりますが、広い範囲での天気の崩れはありません。また、台風22号の影響で、小笠原諸島では強風や高波に注意が必要です。
日中の気温は東日本や西日本で30℃前後と少し蒸し暑い一方、北日本は寒気が流れ込み、北海道は冷え込みます。あす朝は北海道で今季初めての氷点下の所があるでしょう。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：18℃ 釧路：19℃
青森 ：22℃ 盛岡：23℃
仙台 ：25℃ 新潟：26℃
長野 ：24℃ 金沢：26℃
名古屋：32℃ 東京：30℃
大阪 ：29℃ 岡山：30℃
広島 ：30℃ 松江：27℃
高知 ：32℃ 福岡：30℃
鹿児島：31℃ 那覇：33℃
あすも関東や東海で雲が広がりやすく、午後はにわか雨の所がありそうです。あさっては台風の北側の前線の影響で、関東から九州の太平洋側を中心に雨が降るでしょう。また、北日本も一時的に雨が降る見込みです。
木曜日頃は台風22号が関東や東海の南の海上に進み、伊豆諸島では大荒れの天気になります。台風本体の活発な雨雲が本州の陸地にかかるか、かからないかで、影響が大きく変わってきます。進路がまだしっかりと定まっていないため、今後も最新の情報をご確認ください。